Негода в Україні залишила понад 70 населених пунктів без світла
В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.
Станом на ранку 18 вересня, через пориви вітру, дощ та грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях:
- Львівська - 65;
- Чернігівська - 6.
Зазначається, що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги.
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