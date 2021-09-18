Негода в Україні залишила понад 70 населених пунктів без світла

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В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на ранку 18 вересня, через пориви вітру, дощ та грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях:

Львівська - 65;

Чернігівська - 6.

Зазначається, що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги.