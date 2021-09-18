10:28  18 вересня
В Україні знову понад 6 тис. нових хворих на коронавірус
14:42  18 вересня
У Мін'юсті скаржаться на навмисне затягування ухвалення закону про олігархів
10:02  18 вересня
На Донбасі постраждали двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2021, 10:47 20

Негода в Україні залишила понад 70 населених пунктів без світла

18 вересня 2021, 10:47 20
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на ранку 18 вересня, через пориви вітру, дощ та грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях:

  • Львівська - 65;
  • Чернігівська - 6.

Зазначається, що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua