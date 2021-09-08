В Украине подешевел ряд продуктов: какие больше всего

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В Украине на протяжении августа снизилась цена на некоторые крупы и овощи

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет RegioNews.

Подешевели ячменные (-2%), кукурузные (-1%), гороховые (-1%).

Также снижается цена на овощи. В частности, за месяц подешевели на 16 % – морковь и свекла, 7% – картофель, 4% - капуста и лук. А за год картофель потерял в цене 14 %. Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли.

В то же время в годовом измерении выросли в цене такие продукты, как мясо крупного рогатого скота(4%) и свинины (5%), мясо кур (3%), молоко высшего сорта (2%).

Напомним, в июле инфляция в Украине установила трехлетний рекорд. Так, по сравнению с июлем 2020 года инфляция впервые за три года превысила отметку в 10% составив 10,2%.