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В Україні подешевшала низка продуктів: які найбільше
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08 вересня 2021, 14:58 36

В Україні подешевшала низка продуктів: які найбільше

08 вересня 2021, 14:58 36
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Фото: Рixabay
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В Україні упродовж серпня знизилася ціна на деякі крупи та овочі

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, пише RegioNews.

Подешевшали ячмінні (-2%), кукурудзяні (-1%), горохові (-1%).

Також знижується ціна на овочі. Зокрема, за місяць подешевшали на 16 % - морква та буряк, 7 % – картопля, 4% – капуста та цибуля. А за рік картопля втратила в ціні 14 %. Ціни на масло вершкове, олію та цукор не зросли.

Водночас в річному вимірі зросли в ціні такі продукти, як м'ясо великої рогатої худоби(4%) та свинини (5%), м'ясо курей (3%), молоко вищого гатунку (2%).

Нагадаємо, у липні інфляція в Україні встановила трирічний рекорд. Так, у порівнянні з липнем 2020 року інфляція вперше за три роки перевищила позначку в 10% склавши 10,2%.

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