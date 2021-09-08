В Украине появился электронный кадастр заповедников и природных парков

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В Киеве презентовали открытый электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда

Проект представил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что кадастр содержит открытые данные о территории природно-заповедного фонда с границами, названиями, категориям, площадями, наименованиями землепользователя, датой принятия решения о создании и соответствующим документом, расположением, адресом и контактной информацией землепользователя.

Как отметил Абрамовский, вся информация является надежно защищенной и при этом доступной для каждого человека.

Отмечается, что кадастр создан впервые за 30 лет независимости Украины. В базу внесут данные о 8633 территориях и объектах природно-заповедного фонда Украины. Сейчас она заполнена на 80%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области проведут инвентаризацию земель зоны отчуждения.