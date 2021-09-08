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08 вересня 2021, 11:47 172

В Україні з'явився електронний кадастр заповідників і природних парків

08 вересня 2021, 11:47 172
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Фото: Рixabay
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У Києві презентували відкритий електронний державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Проєкт представив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Він розповів, що кадастр містить відкриті дані про території природо-заповідного фонду з межами, назвами, категоріями, площами, найменуваннями землекористувача, датою ухвалення рішення про створення та відповідним документом, розташуванням, адресою та контактною інформацією землекористувача.

Як зазначив Абрамовський, уся інформація є надійно захищеною і при цьому доступною для кожної людини.

Зазначається, що кадастр створено вперше за 30 років незалежності України. У базу внесуть дані про 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду України. Наразі вона заповнена на 80%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київській області проведуть інвентаризацію земель зони відчуження.

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