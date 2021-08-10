В госбюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

"Госбюджет получил 1 007 814 000 гривен от игорного бизнеса. Эти средства пойдут в госфонд и будут направлены на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки. Половина доходов будут направлены в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Верховная рада легализовала игорный бизнес 14 июля 2020 года. Закон легализирует деятельность казино, букмекерских пунктов (в том числе, в интернете), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К азартным играм в казино парламент отнес рулетку, игру в карты, в кости и на игральных автоматах.