В Украину за сутки эвакуационными рейсами вернулись почти 800 граждан
За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров. Был осуществлен пропуск граждан с пяти спецрейсов: два пассажирских авиарейса из Мадрида, и по одному из Аликанте, Милана и Копенгагена.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.
После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Людей с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - говорится в сообщении.
Один пассажир из Копенгагена отправился в отдельный обсерватор.
Отмечается, что пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. За сутки границу пересекло почти 14 тысяч человек.
Напомним, до этого в Украину из-за границы вернули еще около 500 граждан.
- 12:28 08 мая Мэр Нетешина распорядился обнародовать в соцсетях адреса больных COVID-19
- 12:27 08 мая Дело "Приватбанка" и Суркисов: Минюст не заберет деньги у банка
- 12:01 08 мая Два энергоблока Ровенской АЭС выведут в резерв
- 11:57 08 мая Бывшего уполномоченного от ФГВФЛ уличили в растрате 5 млн гривен банка "АКБ "Капитал"
- 11:52 08 мая Обрушение дома в центре Одессы: подробности
- 11:50 08 мая Грузия отзывает посла из-за назначения Саакашвили
- 22:01 07 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая