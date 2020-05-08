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08 мая 2020, 11:42 2

В Украину за сутки эвакуационными рейсами вернулись почти 800 граждан

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08 мая 2020, 11:42 2
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В общем был осуществлен пропуск граждан с пяти спецрейсов
pixabay.com
В общем был осуществлен пропуск граждан с пяти спецрейсов

За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров. Был осуществлен пропуск граждан с пяти спецрейсов: два пассажирских авиарейса из Мадрида, и по одному из Аликанте, Милана и Копенгагена.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Людей с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - говорится в сообщении.

Один пассажир из Копенгагена отправился в отдельный обсерватор.

Отмечается, что пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. За сутки границу пересекло почти 14 тысяч человек.

Напомним, до этого в Украину из-за границы вернули еще около 500 граждан.


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