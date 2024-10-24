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24 октября 2024, 04:20

Деньги за "лайки": жительница Тернопольщины потеряла 177 тыс. гривен из-за мошенников

24 октября 2024, 04:20
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фото: pixabay.com
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Мошенники выманили у 28-летней жительницы Тернопольщины 177 тысяч гривен. Злоумышленники предлагали ей прибыльную работу в интернете.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, как попала на крючок мошенников. Она увидела в сети объявление о работе, в котором обещали большие заработки через популярную соцсеть – там утверждали, что нужно только смотреть видео и ставить лайки.

"Специалист" по продвижению контента убедил заявительницу, что для увеличения дохода нужно сделать несколько денежных переводов. Отмечая перспективу быстрой прибыли, потерпевшая ничего не заподозрила и, руководствуясь доверием, начала перечислять средства", - рассказали в полиции.

Таким образом женщина совершила около 10 переводов на разные карточные счета. Общая сумма утраченных ею средств составила более 177 тысяч гривен.

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство, соответственно.

Правоохранители призывают украинцев быть осторожными с обещаниями легкого заработка и ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные счета.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам по статье о завладении чужим имуществом путем обмана. Они звонили предпринимателям, представлялись главами военных администраций разных областей и просили о деньгах на помощь военным.

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