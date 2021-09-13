На Тернопольщине разоблачили группу лиц на вымогательстве у предпринимателя 7 млн в биткоинах

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На Тернопольщине полицейские разоблачили группу лиц, которые подожгли два магазина предпринимателя и требовали у него почти 7 миллионов гривен в биткоинах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Известно, что предприниматель обратился в полицию с заявлением о повреждении его магазинов в результате пожара. В дальнейшем полицейские выяснили, что имущество было повреждено в результате поджога, и установили причастное к этому лицо - жителя Винницкой области.

Впоследствии с потерпевшего начали требовать почти 7 миллионов гривен в биткоинах. В случае невыполнения требований, угрожали ему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества", - рассказали правоохранители.

Правоохранители установили, что угрожал предпринимателю житель Киевской области, который работает на организатора. Последний - 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои собственные финансовые проблемы.

Оперативники провели 10 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах.

На основании полученных доказательств организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать собственный дом