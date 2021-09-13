На Тернопільщині викрили групу осіб на вимаганні у підприємця 7 млн у біткоїнах

Фото: Нацполіція

На Тернопільщині поліцейські викрили групу осіб, які підпалили два магазини підприємця та вимагали у нього майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Відомо, що підприємець звернувся до поліції із заявою про пошкодження його магазинів внаслідок пожежі. Надалі поліцейські з’ясували, що майно було пошкоджене внаслідок підпалу, та встановили причетну до цього особу - мешканця Вінницької області.

Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах. У разі невиконання вимог, погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна", - розповіли правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що погрожував підприємцю мешканець Київської області, який працює на організатора. Останній - 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

Оперативники провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у транспортних засобах.

На підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам поліцейські повідомили про підозру.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати власний будинок