Фото: ГПСУ

На Северо-Слобожанском направлении операторы беспилотных систем подразделения PRIME 5 пограничного отряда нанесли удары по ряду целей российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Под удары пограничников оказались склады боеприпасов, автомобили, мотоциклы, радиолокационные средства и генераторы.

Также пограничники поразили многочисленные укрытия и места рассредоточения российских захватчиков.

Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.