Ночная атака на Днепропетровщину: из дома эвакуировали 25 жителей

В ночь на 23 мая российские войска атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и административные сооружения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, в городе Шахтерское Синельниковского района получили повреждения многоквартирный жилой дом и административное здание. Из поврежденной многоэтажки спасатели эвакуировали в безопасное место 25 жителей, среди которых пятеро детей.

В Криворожском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом.

Также под ударами оказались Марганецкая и Покровская общины Никопольского района.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 22 мая враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область с применением артиллерии и ударных беспилотников. Пострадали 16 человек. Пятерых из них госпитализировали. 79-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.