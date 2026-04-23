Загиблі жителі та пошкоджені будинки: наслідки обстрілів Сумщини
Протягом минулої доби російські війська атакували 42 населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Ямпільській громаді через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік. Пошкоджені 9 приватних будинків, складське приміщення, господарчі споруди, автомобілі, агротехніка.
У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 67-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння та автомобілі.
У Глухівській громаді внаслідок удару російського дрона загинув 67-річний чоловік.
У Путивльській громаді пошкоджений легковик, у Білопільській та Серединобудській громадах – пошкоджені багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія здійснила 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілу у Запорізькому районі дістала поранення одна людина.