09:02  21 квітня
В Україні понад 12 тисяч нових заражень COVID-19
08:41  21 квітня
"Україна не боїться Росії": Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі
08:11  21 квітня
Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2021, 12:19 504

У Сумах депутат міськради отримав підозри у двох справах за один день

21 квітня 2021, 12:19 504
Читайте также на русском языке
Депутата звинувачують у хабарі та завданні збитків комунальному підприємству
Депутата звинувачують у хабарі та завданні збитків комунальному підприємству
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Депутат Сумської міської ради VIII скликання отримав підозри від Сумської обласної прокуратури одразу у двох справах.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

Зазначається, що перша справа стосується отримання 30 тис. доларів неправомірної вигоди. Правоохоронці вважають, що у вересні 2020 року депутат взяв гроші за позитивне голосування щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у місті Суми.

Друга справа стосується завдання 2,6 млн грн збитків очолюваному депутатом комунального підприємства. ДФС встановило, що у 2018-2020 році підприємство не сплатило 8,5 млн гривень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Потім воно визнало та погасило податковий борг, отримавши 2,6 млн гривень штрафних санкцій та пені.

Відтак, слідство вважає, що через неналежне виконання директором підприємства своїх службових обов’язків комунальному підприємству завдано збитки.

У публікації прокуратури не зазначено імені підозрюваного, але сказано що депутат є не тільки директором комунального підприємства, але й очолює одну із фракцій. Згідно з інформацією з відкритих джерел мова може йти про директора КП "Міськводоканал" Анатолія Сагача, який є головою фракції ВО "Батьківщина".

Раніше повідомлялось, що посадовця міграційної служби затримали при отриманні $9 тис. хабаря.

хабар комунальні послуги депутат горсовет ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram