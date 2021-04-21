У Сумах депутат міськради отримав підозри у двох справах за один день

Депутата звинувачують у хабарі та завданні збитків комунальному підприємству

Депутата звинувачують у хабарі та завданні збитків комунальному підприємству

Фото: з відкритих джерел

Депутат Сумської міської ради VIII скликання отримав підозри від Сумської обласної прокуратури одразу у двох справах.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

Зазначається, що перша справа стосується отримання 30 тис. доларів неправомірної вигоди. Правоохоронці вважають, що у вересні 2020 року депутат взяв гроші за позитивне голосування щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у місті Суми.

Друга справа стосується завдання 2,6 млн грн збитків очолюваному депутатом комунального підприємства. ДФС встановило, що у 2018-2020 році підприємство не сплатило 8,5 млн гривень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Потім воно визнало та погасило податковий борг, отримавши 2,6 млн гривень штрафних санкцій та пені.

Відтак, слідство вважає, що через неналежне виконання директором підприємства своїх службових обов’язків комунальному підприємству завдано збитки.

У публікації прокуратури не зазначено імені підозрюваного, але сказано що депутат є не тільки директором комунального підприємства, але й очолює одну із фракцій. Згідно з інформацією з відкритих джерел мова може йти про директора КП "Міськводоканал" Анатолія Сагача, який є головою фракції ВО "Батьківщина".

Раніше повідомлялось, що посадовця міграційної служби затримали при отриманні $9 тис. хабаря.