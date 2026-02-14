10:57  14 февраля
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
12:26  14 февраля
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
00:55  14 февраля
Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом
14 февраля 2026, 11:54

Россияне атаковали дронами Херсон: двое раненых

14 февраля 2026, 11:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу, 14 февраля, около 7:00 российские оккупанты атаковали дронами Днепровский район Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате вражеской атаки пострадали два человека – 66-летняя женщина и мужчина 65 лет. Полицейские доставили их в больницу.

Женщина находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь. Она получила минно-взрывную травму и обломочные ранения живота, ног.

У мужчины – минно-взрывная травма, обломочные ранения правой ноги и левой руки. Продолжается дообследование.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские военные атаковали Одессу. Разрушен частный дом, погибла женщина.

