Россияне атаковали дронами Херсон: двое раненых
В субботу, 14 февраля, около 7:00 российские оккупанты атаковали дронами Днепровский район Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.
В результате вражеской атаки пострадали два человека – 66-летняя женщина и мужчина 65 лет. Полицейские доставили их в больницу.
Женщина находится в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь. Она получила минно-взрывную травму и обломочные ранения живота, ног.
У мужчины – минно-взрывная травма, обломочные ранения правой ноги и левой руки. Продолжается дообследование.
Напомним, в ночь на 14 февраля российские военные атаковали Одессу. Разрушен частный дом, погибла женщина.
