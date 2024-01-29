На Прикарпатье задержали "смотрящего" за выбивание долгов у людей

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Злоумышленник с 2005 года состоял в статусе криминального авторитета. Он организовал банду, главной «специализацией» которой было выбивание средств из людей: как по долговым обязательствам, так и требование несуществующих долгов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Имея влияние в криминальной среде, 53-летний фигурант помогал заказчикам решать их вопросы.

Правоохранители задокументировали факт обращения жителя Одессы к так называемому "смотрящему". Тот просил любым способом помочь возвращению долга от своего бывшего бизнес-партнера – местного предпринимателя. Для получения денег бандиты под четким руководством предводителя систематически угрожали жертве физической расправой и уничтожением его имущества.

В течение 2023 года полицейские собрали информацию о причастности уголовника к минимум 5 эпизодам вымогательства средств у людей, в том числе по заказу.

Так называемого "смотрящего" задержали 26 января. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Были проведены обыски на дому и в авто криминалитета. Полицейские изъяли наркотики, мобильный телефон и автомобиль.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть подконтрольны так называемому "смотрящему" и причастны к требованию средств.

Напомним, ранее в Хмельницком правоохранители обезвредили группу рэкетиров, которые поставили на "счетчик" местных жителей. Все участники банды имели немалый криминальный опыт.