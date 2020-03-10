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10 марта 2020, 16:07 4

В Полтавской области спортсменка победила на международных соревнованиях

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10 марта 2020, 16:07 4
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Спортсменка Анна Охота с Верхних Плавней Полтавской области стала призером боксерского турнира 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020
Фото: Верхнеплавненский городской совет
Спортсменка Анна Охота с Верхних Плавней Полтавской области стала призером боксерского турнира 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт Федерации бокса Украины.

Анна Охота заняла третье призовое место на Международном боксерском турнире среди женщин и женщин-молодежи 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020, который прошел в Риге (Латвия) с 4 по 9 марта.

Спортсменка выступила в весовой категории 51 килограмм.

Как сообщали RegioNews ранее, Александр Яровой из Кременчуга Полтавской области стал чемпионом мира на соревнованиях по легкой атлетике среди людей с особыми потребностями.


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