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10 березня 2020, 16:07 4

У Полтавській області спортсменка перемогла на міжнародних змаганнях

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10 березня 2020, 16:07 4
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Спортсменка Ганна Охота з Горішніх Плавнів Полтавської області стала призеркою боксерського турніру 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020
Фото: Горішньоплавнівська міська рада
Спортсменка Ганна Охота з Горішніх Плавнів Полтавської області стала призеркою боксерського турніру 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт Федерації боксу України.

Ганна Охота посіла третє призове місце на Міжнародному боксерському турнірі серед жінок та жінок-молоді 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020, який відбувася у Ризі (Латвія) з 4 по 9 березня.

Спортсменка виступила у ваговій категорії 51 кілограм.

Як повідомляли RegioNews раніше, Олександр Яровий із Кременчука Полтавської області став чемпіоном світу на змаганнях із легкої атлетики серед людей з із особливими потребами.



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