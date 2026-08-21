В воздухе иллюзорно запахло выборами

В люди потянулись бывшие министры обороны. В надежде выдать себя за новые лица. Технократов, реформаторов и пацанов с большими стальными.

В люди потянулись бывшие министры обороны. В надежде выдать себя за новые лица. Технократов, реформаторов и пацанов с большими стальными.

По диагонали взглянула свежая вью Резникова с громкой цитатой о мобилизации женщин.

Сколько лет прошло, а должностное лицо так и не проработало очень липкий и мемный кейс "яйца по 17". Что еще в должности отвечал нервно, хоть сейчас.

Так же были нервы, когда спрашивали о "свадебных дронах".

Коммуникацию накануне о "не покупайте спички и гречку" эксминистр поддерживает. По его мнению, "Если бы мы публично сеяли панику, у нас бы все дороги были забиты транспортом в одном направлении, и мы не смогли бы перемещать войска". Хотя как показало время и опыт — самые большие паникеры у нас сидят на Банковой и в бэкофисах Деркача. Ибо боятся, что "нам всем п**да, если придет НАБУ и САП".

Еще что было.

"Картоночные протесты" Алексей Резников не поддерживает, потому что "доверяет решениям президента". Но команде своего преемника Михаила Федорова очень "аплодирует".

В принципе из тональности ясно — почему полностью причесанная цитата о мобилизации женщин была воспринята в штыки)

Вроде бы не глупый юрист, но делал сеанс газлайтинга.