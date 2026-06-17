От узурпации к расстрелам: ДБР разоблачило механизм деятельности преступной организации Януковича

Фото: Офис Генерального прокурора

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора завершили следствие против экспрезидента Виктора Януковича и еще 16 чиновников его времен. Их подозревают в создании преступной организации

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews .

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по созданию и деятельности преступной организации, возглавляемой бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем.

В нем следствие исследовало, как в течение 2010-2014 годов формировалась система власти, которая обеспечивала узурпацию государственных институтов.

По данным следствия, после избрания Президентом Украины Виктор Янукович создал и возглавил преступную организацию, в которую вошли представители высшего политического и силового руководства государства. Ее участники действовали согласованно и использовали свои властные полномочия для сохранения контроля за всеми ветвями власти, влияния на правоохранительную и судебную системы, а также реализации собственных политических и экономических интересов.

Среди фигурантов по этому делу — бывшие Президент Украины, премьер-министр, Генеральный прокурор, Министр внутренних дел, его заместитель, Председатель СБУ и его первый заместитель — руководитель Антитеррористического центра, начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ, Министр обороны, начальник Генерального штаба МВД, Главнокомандующий спецподразделения "Беркут".

Также к уголовной ответственности привлекаются бывший начальник ГГБ МВД Украины в Киеве и бывший директор Департамента материального обеспечения МВД, которые, по версии следствия, способствовали реализации преступных решений, хотя не входили в состав организации.

Следствие установило, что одним из направлений деятельности этой структуры было обеспечение беспрепятственной сохранности власти действующим руководством государства. Для этого использовались возможности правоохранительных органов, спецслужб, внутренних войск и других государственных институций.

"Отдельное внимание во время расследования уделено событиям, предшествовавшим Революции Достоинства. После прихода к власти Виктора Януковича существенно усилилось влияние Российской Федерации на внутреннюю и внешнюю политику Украины. В частности, это касалось вопросов энергетики, экономического сотрудничества, безопасности и геополитического курса государства", - говорят в ДБР.

Отказ руководства страны от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в конце 2013 г. стал толчком к массовым протестам. Участники преступной организации, по данным следствия, избрали путь силового подавления протестного движения.

Для противодействия участникам акций протеста были привлечены подразделения правоохранительных органов, внутренних войск и военнослужащие Вооруженных сил Украины. К протестующим применялись специальные средства, военная техника и огнестрельное оружие.

В результате силового подавления протестов погибли 70 гражданских лиц. Более 1200 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали также более 100 милиционеров.

В общей сложности по делу сообщено о подозрении 17 лицам, среди которых бывшие руководители государства, правоохранительных органов и силовых структур. Основной правовой квалификацией есть создание и деятельность преступной организации (ст. 255 УК Украины).

После бегства из Украины большинство участников преступной организации скрываются от правосудия за границей. Судом в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей для экснардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Благодаря этому может начаться процедура экстрадиции соратника президента-беглеца Януковича.