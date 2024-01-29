Зеленский о "вылавливании" мужчин работниками ТЦК: можно решить этот вопрос современно

фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает RegioNews.

Журналистка отметила, что в Интернете появилось много роликов с задержанием мужчин военными на улице. Она спросила, чего стоит личная свобода в стране в состоянии войны.

"Да, есть такие случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – ответил Зеленский.

Он добавил, что уже попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации в Украине сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно", — добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений.