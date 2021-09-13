Конституционный суд на этой неделе возьмется за дело о конституционности отмены депутатской неприкосновенности

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Конституционный суд на этой неделе начнет рассмотрение представление группы народных депутатов о соответствии Основному закону отмены депутатской неприкосновенности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

"Депутаты, которые обратились в Конституционный суд считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры", - пояснил парламентарий

Напомним, что в январе 2020 года Конституционный Суд получил представление от 50 депутатов Верховной Рады (в основном - из ОПЗЖ), в котором они просят признать, что депутатскую неприкосновенность отменили с нарушением процедуры.

Авторы представления считают, что закон был принят с существенными нарушениями конституционной процедуры.

Отмена неприкосновенности была проголосована в первом чтении ночью 30 августа 2019 года и окончательно утверждена через несколько дней - 3 сентября. Для того, чтобы это стало возможным, депутаты начали первую сессию раньше определенного срока и закрыли после одного заседания.