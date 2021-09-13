09:01  13 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили еще 1200 новых случаев заражения
09:46  13 сентября
В Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок
08:09  13 сентября
Сутки в ООС: погиб украинский боец, трое защитников получили ранения
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2021, 11:00 7

Конституционный суд на этой неделе возьмется за дело о конституционности отмены депутатской неприкосновенности

13 сентября 2021, 11:00 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Конституционный суд на этой неделе начнет рассмотрение представление группы народных депутатов о соответствии Основному закону отмены депутатской неприкосновенности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм канал народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

"Депутаты, которые обратились в Конституционный суд считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры", - пояснил парламентарий

Напомним, что в январе 2020 года Конституционный Суд получил представление от 50 депутатов Верховной Рады (в основном - из ОПЗЖ), в котором они просят признать, что депутатскую неприкосновенность отменили с нарушением процедуры.

Авторы представления считают, что закон был принят с существенными нарушениями конституционной процедуры.

Отмена неприкосновенности была проголосована в первом чтении ночью 30 августа 2019 года и окончательно утверждена через несколько дней - 3 сентября. Для того, чтобы это стало возможным, депутаты начали первую сессию раньше определенного срока и закрыли после одного заседания.

депутаты Верховная Рада иммунитет Конституционный суд ОПЗЖ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua