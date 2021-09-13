Конституційний суд на цьому тижні візьметься за справу про конституційність скасування депутатської недторканості
Конституційний суд на цьому тижні розпочне розгляд подання групи народних депутатів щодо відповідності Основному закону скасування депутатської недторканості
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Качури.
"Депутати, які звернулися до Конституційного суду вважають, що в момент ухвалення закону було порушено процедури", - пояснив парламентар
Нагадаємо, що у січні 2020 року Конституційний Суд отримав подання від 50 депутатів Верховної Ради (в основному - з ОПЗЖ), в якому вони просять визнати скасування депутатського імунітету неконституційним.
Автори подання вважають, що закон було прийнято з суттєвими порушеннями конституційної процедури.
Скасування недоторканості було проголосувано у першому читанні вночі 30 серпня 2019 року і остаточно затверджено через кілька днів - 3 вересня. Для того, щоб це стало можливим, депутати почали першу сесію раніше визначеного терміну і закрили після одного засідання.