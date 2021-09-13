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13 вересня 2021, 11:00 7

Конституційний суд на цьому тижні візьметься за справу про конституційність скасування депутатської недторканості

13 вересня 2021, 11:00 7
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Фото з відкритих джерел
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Конституційний суд на цьому тижні розпочне розгляд подання групи народних депутатів щодо відповідності Основному закону скасування депутатської недторканості

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Качури.

"Депутати, які звернулися до Конституційного суду вважають, що в момент ухвалення закону було порушено процедури", - пояснив парламентар

Нагадаємо, що у січні 2020 року Конституційний Суд отримав подання від 50 депутатів Верховної Ради (в основному - з ОПЗЖ), в якому вони просять визнати скасування депутатського імунітету неконституційним.

Автори подання вважають, що закон було прийнято з суттєвими порушеннями конституційної процедури.

Скасування недоторканості було проголосувано у першому читанні вночі 30 серпня 2019 року і остаточно затверджено через кілька днів - 3 вересня. Для того, щоб це стало можливим, депутати почали першу сесію раніше визначеного терміну і закрили після одного засідання.

депутати Верховна Рада імунітет Конституційний суд ОПЗЖ

 
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