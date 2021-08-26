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26 августа 2021, 10:59 661

НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации чиновника более чем на 37 миллионов

26 августа 2021, 10:59 661
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Фото: из открытых источников
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Во время полной проверки декларации бывшего начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области НАПК выявило признаки незаконного обогащения: несоответствие состояния составляет 37,5 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн гривен. Накопления жены ни в одной из деклараций указаны не были", - говорится в сообщении.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранения семьи почти в 7 раз - 1,6 млн долларов.

Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

Зато, во время проверки было выявлено удостоверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов.

Также в пояснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно сведениям Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составлял лишь около 4 тыс. гривен.

Материалы собранные во время полной проверки уже переданы в Офис Генерального прокурора.

Напомним, что в конце июля в декларациях четырех нардепов НАПК нашла признаки уголовных правонарушений.

суд деньги НАПК аудит декларации Луганская область

 
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