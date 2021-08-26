НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у декларації посадовця на понад 37 мільйонів

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Під час повної перевірки декларації колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення: невідповідність статків становить 37,5 млн гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Чиновник кілька років поспіль вказував у декларації, що володіє понад 7 млн гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були", - йдеться у повідомленні.

Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів - 1,6 млн доларів.

Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

Натомість, під час перевірки було виявлено посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав декларант, де він дає згоду дружині на передачу в позику 1,6 млн доларів.

Також у поясненнях посадовець додав, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тис. гривень.

Матеріали зібрані під час повної перевірки вже передані в Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що наприкінці липня у деклараціях чотирьох нардепів НАЗК знайшла ознаки кримінальних правопорушень.