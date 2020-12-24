В Украине впервые продали на аукционе участок с залежами золота: названа стоимость

Во время торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз - с 6,5 до 38,4 млн грн

Во время торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз - с 6,5 до 38,4 млн грн

Фото из открытых источников

Госгеонедра провела электронные торги по продаже 13 специальных разрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд, в частности, золотоносный участок продали за 5,73 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госгеонедр. Отмечается, что в ходе торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз - с 6,5 до 38,4 млн грн. Злоторудний лот - Желтоводский участок - сроком на 5 лет приобрело ООО "Спыс Украина", которое заплатило за лот 5,73 млн грн при стартовой цене в 4,4 млн рн. Согласно открытых реестров, ООО "Спыс Украина" зарегистрирована во Львове, компания создана в 2010 году. Ее конечным бенефициарным владельцем указан гражданин Турции Чакмак Фират. В торгах также участвовало ООО Нидком (Борисполь). При этом, наибольший рост показал лот с залежами марганцевых руд. В аукционе приняли участие 7 компаний, в ходе торгов цена выросла до 10 млн грн. победителем торгов стала ООО "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Сам Коломойский отрицает свою причастность к "Юнайтед Энерджи". "Существенный рост цены продемонстрировали и другие лоты. Так, участок "Магнум" с подземными водами подорожал более чем в 21 раз, с 4 697 гривен до 100 тысяч. Спецразрешение на щелочные каолины участка "Орепы" продали за 5, 78 млн гривен, рост в 20 раз. Цена 4 янтарных лотов повысилась в среднем в 12,5 раза", - говорится в сообщении. Напомним, на днях шестнадцатый завод "Укрспирта" приватизировали за 82 миллиона.

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