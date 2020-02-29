В Черновцах госпитализировали еще одного больного с подозрением на коронавирус
Об этом сообщают в Черновицкой областной государственной администрации, пишет RegioNews.
"По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется от вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - говорится в сообщении.
информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.
Позже, с таким же подозрением в областную больницу госпитализировали еще и мужчину.
Анализы подтвердили, что коронавируса у обоих больных не выявлено.
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