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29 февраля 2020, 15:40 34

В Черновцах госпитализировали еще одного больного с подозрением на коронавирус

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29 февраля 2020, 15:40 34
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В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Его анализы отправят на проверку возможного коронавируса. Он с 21 февраля путешествовал по Италии
В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Его анализы отправят на проверку возможного коронавируса. Он с 21 февраля путешествовал по Италии

Об этом сообщают в Черновицкой областной государственной администрации, пишет RegioNews.

"По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется от вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - говорится в сообщении.

информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.

Позже, с таким же подозрением в областную больницу госпитализировали еще и мужчину.

Анализы подтвердили, что коронавируса у обоих больных не выявлено.


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