В Черновцах госпитализировали еще одного больного с подозрением на коронавирус

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Его анализы отправят на проверку возможного коронавируса. Он с 21 февраля путешествовал по Италии

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Его анализы отправят на проверку возможного коронавируса. Он с 21 февраля путешествовал по Италии

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