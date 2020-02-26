В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает ИА АСС, пишет RegioNews.
Сегодня, 26 февраля, на брифинге по предотвращению заноса и распространения коронавируса сообщили о еще одного пациента, которого проверяют на коронавирус.
"Сейчас в областной больнице есть два пациента, у которых диагностирована пневмония. Их состояние - средней тяжести. Их проверяют на коронавирус, потому что они вернулись из Италии, - рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. - Грипп у больных не подтвердился ".
Напомним, вчера появилась информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.
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