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26 февраля 2020, 15:18 3

В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

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26 февраля 2020, 15:18 3
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Таким образом, в областной клинической больнице находится уже двое больных с подозрением на коронавирус. Оба недавно вернулись из Италии. Диагноз "грипп" у больных не подтвердился
Таким образом, в областной клинической больнице находится уже двое больных с подозрением на коронавирус. Оба недавно вернулись из Италии. Диагноз "грипп" у больных не подтвердился

Об этом сообщает ИА АСС, пишет RegioNews.

Сегодня, 26 февраля, на брифинге по предотвращению заноса и распространения коронавируса сообщили о еще одного пациента, которого проверяют на коронавирус.

"Сейчас в областной больнице есть два пациента, у которых диагностирована пневмония. Их состояние - средней тяжести. Их проверяют на коронавирус, потому что они вернулись из Италии, - рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. - Грипп у больных не подтвердился ".

Напомним, вчера появилась информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.


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