В Черновцах госпитализировали еще одного пациента с подозрением на коронавирус

Таким образом, в областной клинической больнице находится уже двое больных с подозрением на коронавирус. Оба недавно вернулись из Италии. Диагноз "грипп" у больных не подтвердился

Таким образом, в областной клинической больнице находится уже двое больных с подозрением на коронавирус. Оба недавно вернулись из Италии. Диагноз "грипп" у больных не подтвердился

Об этом сообщает ИА АСС, пишет RegioNews. Сегодня, 26 февраля, на брифинге по предотвращению заноса и распространения коронавируса сообщили о еще одного пациента, которого проверяют на коронавирус. "Сейчас в областной больнице есть два пациента, у которых диагностирована пневмония. Их состояние - средней тяжести. Их проверяют на коронавирус, потому что они вернулись из Италии, - рассказала Мария Полищук, заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА. - Грипп у больных не подтвердился ". Напомним, вчера появилась информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса. Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.

.