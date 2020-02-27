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27 февраля 2020, 23:50 3

У госпитализированных черновчан коронавируса нет

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27 февраля 2020, 23:50 3
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Анализы дали отрицательный результат
Анализы дали отрицательный результат

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Telegram-канале "Твоя Буковина", пишет RegioNews.

"Рад сообщить буковинцfv, что все 4 анализа, проведенных по официальным алгоритмами с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак объяснила, что 2 анализы взяли у госпитализированных мужчины и женщины, которые недавно вернулись из Италии и находятся в инфекционном отделении областной больницы. Еще два анализа взяли в семьи с долинян, которая вернулась из Китая.

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины, также подтвердил эту информацию:

"Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Напоминаю, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19. ", - написал он в Facebook.


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