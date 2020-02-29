На внеочередном заседании Верховной Рады будут голосовать за отставку Гончарука
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента, пишет RegioNews.
По словам источника, на 99% на заседании проходить голосование за отставку премьера.
Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вицепремьера Дениса Шмыгаля.
По данным источника УП, в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина. В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.
Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.
Премьер также отметил, что принимает волю президента.
В то же время источники УП сообщают, что Гончарук не написал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.
Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента, на котором могут рассмотреть вопрос о правительства.
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