На внеочередном заседании Верховной Рады будут голосовать за отставку Гончарука

Скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду будет таки голосование за отставку премьера Алексея Гончарука

Скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду будет таки голосование за отставку премьера Алексея Гончарука

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента, пишет RegioNews.

По словам источника, на 99% на заседании проходить голосование за отставку премьера.

Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вицепремьера Дениса Шмыгаля.

По данным источника УП, в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина. В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.

Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.

Премьер также отметил, что принимает волю президента.

В то же время источники УП сообщают, что Гончарук не написал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента, на котором могут рассмотреть вопрос о правительства.