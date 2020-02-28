В Киеве дезинфицируют общественный транспорт

Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также угрозы коронавируса

Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также угрозы коронавируса

О этом сообщает Киевпастранс, пишет RegioNews.

В частности, ежедневно перед выездом на маршрут салоны убирают с моющими средствами, снаружи - раз в неделю.

Поручни в салонах и на дверях, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

У водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо проверяют температуру.