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28 февраля 2020, 14:42 14

В Киеве дезинфицируют общественный транспорт

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28 февраля 2020, 14:42 14
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Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также угрозы коронавируса
Киевские автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также угрозы коронавируса

О этом сообщает Киевпастранс, пишет RegioNews.

В частности, ежедневно перед выездом на маршрут салоны убирают с моющими средствами, снаружи - раз в неделю.

Поручни в салонах и на дверях, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол дополнительно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

У водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо проверяют температуру.


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