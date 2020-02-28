В Приморском райсуде Одессы обвиняемый в убийстве угрожал судьям гранатой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Сообщается, что мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя.
"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", — цитируют "бомбиста" очевидцы.
В помещении вместе с ним находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.
Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территорию оцепили.
Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал. "Бомбиста" зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.
Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой. Настоящий боеприпас или нет, установят эксперты.
"Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход", — говорит полицейский.
Видеозапись происходившего в зале судебных заседаний
После инцидента обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Суд постарается максимально быстро и непредвзято рассмотреть его дело.
"Кроме того, ему будет предоставлена помощь психологов, потому что он находится в очень сложном психическом состоянии", — сказал Олег Бех.
Он добавил, что Гарькавому грозит статья о захвате заложников. А если граната окажется боевой, то и о незаконном хранении оружия.
Полиция выложила видео, как обезвреживали "бомбиста"
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