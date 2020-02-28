В Приморском райсуде Одессы обвиняемый в убийстве угрожал судьям гранатой

Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя и окружающих гранатой, ему "светит" статья о захвате заложников

Фото: Думская

Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя и окружающих гранатой, ему "светит" статья о захвате заложников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", — цитируют "бомбиста" очевидцы.

В помещении вместе с ним находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территорию оцепили.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал. "Бомбиста" зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой. Настоящий боеприпас или нет, установят эксперты.

"Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход", — говорит полицейский.

Видеозапись происходившего в зале судебных заседаний

После инцидента обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Суд постарается максимально быстро и непредвзято рассмотреть его дело.

"Кроме того, ему будет предоставлена помощь психологов, потому что он находится в очень сложном психическом состоянии", — сказал Олег Бех.

Он добавил, что Гарькавому грозит статья о захвате заложников. А если граната окажется боевой, то и о незаконном хранении оружия.

Полиция выложила видео, как обезвреживали "бомбиста"