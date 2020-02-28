13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 14:22 3

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый в убийстве угрожал судьям гранатой

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 14:22 3
Читайте також українською мовою
Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя и окружающих гранатой, ему "светит" статья о захвате заложников
Фото: Думская
Обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя и окружающих гранатой, ему "светит" статья о захвате заложников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", — цитируют "бомбиста" очевидцы.

В помещении вместе с ним находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территорию оцепили.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал. "Бомбиста" зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Начальник ГУНП Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. Она была в пакете с едой. Настоящий боеприпас или нет, установят эксперты.

"Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход", — говорит полицейский.

Видеозапись происходившего в зале судебных заседаний

После инцидента обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Суд постарается максимально быстро и непредвзято рассмотреть его дело.

"Кроме того, ему будет предоставлена помощь психологов, потому что он находится в очень сложном психическом состоянии", — сказал Олег Бех.

Он добавил, что Гарькавому грозит статья о захвате заложников. А если граната окажется боевой, то и о незаконном хранении оружия.

Полиция выложила видео, как обезвреживали "бомбиста"


суд
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »