В Харькове полиция задержала 55 участников столкновений на "Барабашово"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 человек в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, 27 февраля возле рынка "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие. Полицейские изъяли на месте резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.
Также, по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.
Полиция по данному факту внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
- 16:54 28 февраля На Прикарпатье ни одного случая заболевания на коронавирус не зафиксировано, - ОГА
- 16:33 28 февраля Льготники пикетировали Винницкую ОГА
- 16:30 28 февраля Решение Кабмина об ограничении льгот ветеранам признали неконституционным
- 16:27 28 февраля Заместитель Секретаря СНБО назвал неудовлетворительными условия в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы
- 16:20 28 февраля Одесские моряки два месяца не могут покинуть арестованное судно
- 16:14 28 февраля Президент уволил 6 глав РГА и назначил 14 в шести областях Украины
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни