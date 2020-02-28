В Харькове полиция задержала 55 участников столкновений на "Барабашово"

Харьковская полиция задержала лиц, причастных к столкновениям на рынке "Барабашово"

Фото: Национальная полиция

Харьковская полиция задержала лиц, причастных к столкновениям на рынке "Барабашово"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 человек в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 27 февраля возле рынка "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие. Полицейские изъяли на месте резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.

Также, по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

Полиция по данному факту внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.