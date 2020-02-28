13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 13:11 5

В Харькове полиция задержала 55 участников столкновений на "Барабашово"

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 13:11 5
Читайте також українською мовою
Харьковская полиция задержала лиц, причастных к столкновениям на рынке "Барабашово"
Фото: Национальная полиция
Харьковская полиция задержала лиц, причастных к столкновениям на рынке "Барабашово"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 человек в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 27 февраля возле рынка "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие. Полицейские изъяли на месте резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.

Также, по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

Полиция по данному факту внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.


барабашова столкновения
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »