Столкновения на "Барабашово": харьковская полиция открыла уголовное производство

В Киевский отдел полиции доставлены 53 гражданина после столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Фото: Национальная полиция

В Киевский отдел полиции доставлены 53 гражданина после столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Людей сейчас опрашивают следователи.

Напомним, 27 февраля на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной.

Полиция по данному факту внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

По информации полиции, в столкновениях приняли участие более 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие.

Также, по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

Раньше RegioNews сообщало, что в Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка