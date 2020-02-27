Столкновения на "Барабашово": харьковская полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Людей сейчас опрашивают следователи.
Напомним, 27 февраля на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной.
Полиция по данному факту внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
По информации полиции, в столкновениях приняли участие более 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие.
Также, по предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.
Раньше RegioNews сообщало, что в Харькове торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи и жгут шины в знак протеста против строительства дороги на территории рынка
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