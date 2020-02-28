Минюст арестовал все счета "Суспільного", работа вещателя заблокирована

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте всех счетов "Суспільного", в результате чего работа вещателя оказалась заблокированной

Фото: suspilne.media

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте всех счетов "Суспільного", в результате чего работа вещателя оказалась заблокированной

Как сообщает RegioNews со ссылкой на заявление телерадиокомпании, решением суда "Суспільне" должен уплатить долг в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс", в рамках производства, которое 18 февраля открыло Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу", - добавляется в заявлении.

Таким образом, отмечается в документе, арест счетов сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов, и также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

"Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год вещатель недополучит почти 300 млн грн и годовой план вещателя будет сорван", - подчеркнули в заявлении.