09:31  28 февраля
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
08:15  28 февраля
Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
12:08  28 февраля
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 10:38 8

Минюст арестовал все счета "Суспільного", работа вещателя заблокирована

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 10:38 8
Читайте також українською мовою
Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте всех счетов "Суспільного", в результате чего работа вещателя оказалась заблокированной
Фото: suspilne.media
Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте всех счетов "Суспільного", в результате чего работа вещателя оказалась заблокированной

Как сообщает RegioNews со ссылкой на заявление телерадиокомпании, решением суда "Суспільне" должен уплатить долг в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс", в рамках производства, которое 18 февраля открыло Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

"Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу", - добавляется в заявлении.

Таким образом, отмечается в документе, арест счетов сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов, и также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

"Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию "Евроньюс". В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год вещатель недополучит почти 300 млн грн и годовой план вещателя будет сорван", - подчеркнули в заявлении.


суспільне вещание СМИ
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Мустафа Найем
Виктор Таран
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »