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27 февраля 2020, 18:29 2

В Кропивницкому у ребенка подозревают коронавирус

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27 февраля 2020, 18:29 2
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В Кропивницкому Кировоградской области ребенка госпитализировали в больницу с подозрением на смертельно опасный коронавирус, медики проводят все необходимые исследования
Фото: Pixabay
В Кропивницкому Кировоградской области ребенка госпитализировали в больницу с подозрением на смертельно опасный коронавирус, медики проводят все необходимые исследования

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

Несовершеннолетний ребенок на днях вернулся со спортивных соревнований. которые происходили за рубежом. Начал жаловаться на температуру и головную боль. Его госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы Кропивницкого и поместили в специальный бокс. С пострадавшей несовершеннолетней рядом находится один из родителей.

"Это предостережение мы делаем для себя. Мы его ведем, как больного ОРВИ. Взяли анализы и будем смотреть на дальнейший ход”, – сказал главный врач Центральной городской больницы Кропивницкого Александр Артюх.

Как сообщали RegioNews ранее, 25 февраля на Закарпатье уприбывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили.


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