Секретарь Херсонского горсовета заявила о подготовке к незаконной продаже комунального имущества
Свое обращение Урсуленко опубликовала на странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Елена Урсуленко опубликовала фото объектов коммунального имущества и свое обращение в антикоррупционные структуры страны. Так, секретарь городского совета обратилась в Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Генеральную прокуратуру Украины, а также в прокуратуру и полицию Херсонской области.
По ее словам, начальник управления коммунальной собственности Херсонского городского совета Алиса Вербицкая подготовила и скрила от депутатов горсовета и громады списки объектов коммунальной формы собственности, которые подлежат приватизации, чтобы в дальнейшем продавать заинтересованным лицам по сниженной цене.
Урсуленко заявила, что Вербицкая сформировала приложение к проекту решения на приватизацию 78 объектов недвижимого коммунального имущества. При этом чиновница не обнародовала документ на сайте и не согласовала его с депутатами путем вынесения на рассмотрение профильной комиссии и заседание рабочей группы по подготовке заседания сессии.
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