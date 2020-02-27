Херсонские депутаты сорвали сессию городского совета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.
Так, часть депутатов блокировала трибуну в сессионном зале. После чего городской голова Херсона Владимир Миколаенко заявил: "Эта сессия не состоялась".
"Мы блокируем трибуну, потому что вы сфальсифицировали повестка дня", - отметил депутат Виталий Богданов.
Так, депутаты требуют прозрачности в вопросах приватизации и сдачи в аренду коммунального имущества, а также настаивают на честном и прозрачном формировании повестки дня.
После того, как городской голова покинул трибуну, микрофоны выключили. Технические работники отказались включить их по требованию депутатов, блокировавших трибуну. Часть депутатов и представители общественности, в частности, библиотекари, которые провели утром акцию протеста под стенами городского совета, остались в сессионном зале и, воспользовавшись мегафоном, продолжали выступления в режиме собрания.
Глава фракции "Батьківщини" в городском совете Станислав Трошин отметил, что на сессии 27 февраля планировали рассмотреть важные для города вопросы.
"Это, во-первых, дополнение к программе индивидуальных тепловых пунктов..., важные вопросы по бюджету, по благоустройству, по открытию детских площадок, которые мы обещали избирателям в прошлом году, по пляжу "Лилея"... Меня не было на рабочей группе, наши коллеги говорят, что на заседании было принято одно решение, а сейчас мы имеем другую повестку дня, это, конечно, недопустимо...", - отметил Трошин.
Также депутат сообщил, что на сессии должны были вынести на рассмотрение вопрос о моратории на закрытие библиотечных учреждений и исключения помещений библиотек из перечня объектов на приватизацию.
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