Херсонские депутаты сорвали сессию городского совета

В Херсоне депутаты заблокировали работу сессии городского совета, которая должна была начаться в четверг, 27 февраля, в 10:00

Фото: Укринформ

В Херсоне депутаты заблокировали работу сессии городского совета, которая должна была начаться в четверг, 27 февраля, в 10:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Так, часть депутатов блокировала трибуну в сессионном зале. После чего городской голова Херсона Владимир Миколаенко заявил: "Эта сессия не состоялась".

"Мы блокируем трибуну, потому что вы сфальсифицировали повестка дня", - отметил депутат Виталий Богданов.

Так, депутаты требуют прозрачности в вопросах приватизации и сдачи в аренду коммунального имущества, а также настаивают на честном и прозрачном формировании повестки дня.

После того, как городской голова покинул трибуну, микрофоны выключили. Технические работники отказались включить их по требованию депутатов, блокировавших трибуну. Часть депутатов и представители общественности, в частности, библиотекари, которые провели утром акцию протеста под стенами городского совета, остались в сессионном зале и, воспользовавшись мегафоном, продолжали выступления в режиме собрания.

Глава фракции "Батьківщини" в городском совете Станислав Трошин отметил, что на сессии 27 февраля планировали рассмотреть важные для города вопросы.

"Это, во-первых, дополнение к программе индивидуальных тепловых пунктов..., важные вопросы по бюджету, по благоустройству, по открытию детских площадок, которые мы обещали избирателям в прошлом году, по пляжу "Лилея"... Меня не было на рабочей группе, наши коллеги говорят, что на заседании было принято одно решение, а сейчас мы имеем другую повестку дня, это, конечно, недопустимо...", - отметил Трошин.

Также депутат сообщил, что на сессии должны были вынести на рассмотрение вопрос о моратории на закрытие библиотечных учреждений и исключения помещений библиотек из перечня объектов на приватизацию.