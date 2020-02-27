14:40  27 февраля
Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию
15:17  27 февраля
"Голос" придумал, как вернуть Крым и Донбасс
14:39  27 февраля
Папа Римский отменяет встречи, у него кашель и насморк
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 13:49 5

Херсонские депутаты сорвали сессию городского совета

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 13:49 5
Читайте також українською мовою
В Херсоне депутаты заблокировали работу сессии городского совета, которая должна была начаться в четверг, 27 февраля, в 10:00
Фото: Укринформ
В Херсоне депутаты заблокировали работу сессии городского совета, которая должна была начаться в четверг, 27 февраля, в 10:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Так, часть депутатов блокировала трибуну в сессионном зале. После чего городской голова Херсона Владимир Миколаенко заявил: "Эта сессия не состоялась".

"Мы блокируем трибуну, потому что вы сфальсифицировали повестка дня", - отметил депутат Виталий Богданов.

Так, депутаты требуют прозрачности в вопросах приватизации и сдачи в аренду коммунального имущества, а также настаивают на честном и прозрачном формировании повестки дня.

После того, как городской голова покинул трибуну, микрофоны выключили. Технические работники отказались включить их по требованию депутатов, блокировавших трибуну. Часть депутатов и представители общественности, в частности, библиотекари, которые провели утром акцию протеста под стенами городского совета, остались в сессионном зале и, воспользовавшись мегафоном, продолжали выступления в режиме собрания.

Глава фракции "Батьківщини" в городском совете Станислав Трошин отметил, что на сессии 27 февраля планировали рассмотреть важные для города вопросы.

"Это, во-первых, дополнение к программе индивидуальных тепловых пунктов..., важные вопросы по бюджету, по благоустройству, по открытию детских площадок, которые мы обещали избирателям в прошлом году, по пляжу "Лилея"... Меня не было на рабочей группе, наши коллеги говорят, что на заседании было принято одно решение, а сейчас мы имеем другую повестку дня, это, конечно, недопустимо...", - отметил Трошин.

Также депутат сообщил, что на сессии должны были вынести на рассмотрение вопрос о моратории на закрытие библиотечных учреждений и исключения помещений библиотек из перечня объектов на приватизацию.


міська рада сесія
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »