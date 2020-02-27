Коронавирус приблизился к Украине
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на местное издание Express Ilustrowany, вирус обнаружили у 25-летней девушки, которая месяц провела в Таиланде.
По данным СМИ, домой она вернулась 22 февраля с плохим самочувствием.
Как отмечается, тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют.
Напомним, по состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.
27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны.
Также случаи заболевания были обнаружены и в других европейских странах: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии.
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