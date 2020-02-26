Волонтеры кибербезопасности отказались работать с госорганами после обысков

Общественная организация "Украинский кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance) прекращает деятельность с поиска киберугроз и реагирования на них, пока не будет извинений от правоохранительных органов за обвинения во взломе информационной системы аэропорта "Одесса"

Фото: informnapalm

Общественная организация "Украинский кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance) прекращает деятельность с поиска киберугроз и реагирования на них, пока не будет извинений от правоохранительных органов за обвинения во взломе информационной системы аэропорта "Одесса"

Об этом заявили члены ОО 26 февраля во время пресс-конференции, передает RegioNews. "Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, из наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - заявил глава "Украинского кіберальянсу” Артем Карпинский. Карпинский отметил, что альянс прекращает любое сотрудничество с государственными и правоохранительными органами Украины. "Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, нечего ожидать консультаций днем и ночью разными государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил соучредитель организации Александр Галущенко. Как заявили члены "Кіберальянса", обыски у них проходили с нарушением УПК, и изымались вещи, которые забирать не было необходимости. Украинский кіберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских кіберактивістів из разных городов и уголков мира, которое возникло весной 2016 года как объединение двух групп киберактивистов FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивистов группы КиберХунта. Напомним, 25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов Общественной организации "Украинский киберальянс". Согласно постановлению Малиновского районного суда Одессы, обыски проводились в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта.

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