Полиция обыскивает основателей "Украинской киберальянса"
Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в соцсетях и на странице организации, пишет RegioNews.
Обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Брайана. Организация связывает такие действия Нацполиции с политическим давлением на своих активистов.
"У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?", - написал Андрей Перевезий.
Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian...Опубліковано Ukrainian Cyber Alliance Понеділок, 24 лютого 2020 р.
В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда.
Основанием для таких следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".
Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) - сообщество украинских киберактивистив из разных городов Украины и уголков мира, возникшее весной 2016года. Тогда объединенились две группы киберактивистив FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта.
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