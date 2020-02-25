Полиция обыскивает основателей "Украинской киберальянса"

Сегодня 25 февраля правоохранители пришли с обысками к участникам и основателей общественной организации "Украинский киберальянс"

Сегодня 25 февраля правоохранители пришли с обысками к участникам и основателей общественной организации "Украинский киберальянс"

Об этом руководители альянса сообщают на своих страницах в соцсетях и на странице организации, пишет RegioNews.

Обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Брайана. Организация связывает такие действия Нацполиции с политическим давлением на своих активистов.

"У нас с Александром Галущенко начались обыски, кто может помочь?", - написал Андрей Перевезий.

Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian... Опубліковано Ukrainian Cyber Alliance Понеділок, 24 лютого 2020 р.

В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда.

Основанием для таких следственных действий стала статья 361 Уголовного Кодекса Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber ​​Alliance) - сообщество украинских киберактивистив из разных городов Украины и уголков мира, возникшее весной 2016года. Тогда объединенились две группы киберактивистив FalconsFlame и Trinity, позже к альянсу присоединилась группа киберактивистов RUH8 и отдельные киберактивисты группы КиберХунта.