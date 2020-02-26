В Ровенской области изъяли более полтонны фальшивого алкоголя

Нашли также более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Нашли также более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет RegioNews.

В селе Демидовка полицейские заметили грузовой бус "Mercedes Vito" с механическими повреждениями. Во время общения водителем и по результатам поверхностной проверки полицейские обнаружили в грузовом отсеке алкоголь и табачные изделия сомнительного происхождения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 245 бутылок водки с акцизными марками, имели явные признаки подделки, 430 литров спирта в различных емкостях, а также 2046 пачек сигарет, подавляющее большинство которых без акциза.

По факту хранения и перевозки товаров с поддельными марками акцизного налога начато досудебное расследование.

В рамках уголовного производства следователи Демидовского отделения полиции подготовили ходатайство в суд о наложении ареста на транспортное средство и изъятая продукция. Акцизные марки будут направляться на экспертизу.