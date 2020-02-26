В Ровенской области изъяли более полтонны фальшивого алкоголя
Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет RegioNews.
В селе Демидовка полицейские заметили грузовой бус "Mercedes Vito" с механическими повреждениями. Во время общения водителем и по результатам поверхностной проверки полицейские обнаружили в грузовом отсеке алкоголь и табачные изделия сомнительного происхождения.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 245 бутылок водки с акцизными марками, имели явные признаки подделки, 430 литров спирта в различных емкостях, а также 2046 пачек сигарет, подавляющее большинство которых без акциза.
По факту хранения и перевозки товаров с поддельными марками акцизного налога начато досудебное расследование.
В рамках уголовного производства следователи Демидовского отделения полиции подготовили ходатайство в суд о наложении ареста на транспортное средство и изъятая продукция. Акцизные марки будут направляться на экспертизу.
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