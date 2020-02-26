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26 февраля 2020, 12:03 3

В Ровенской области изъяли более полтонны фальшивого алкоголя

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26 февраля 2020, 12:03 3
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Нашли также более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок
Нашли также более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет RegioNews.

В селе Демидовка полицейские заметили грузовой бус "Mercedes Vito" с механическими повреждениями. Во время общения водителем и по результатам поверхностной проверки полицейские обнаружили в грузовом отсеке алкоголь и табачные изделия сомнительного происхождения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 245 бутылок водки с акцизными марками, имели явные признаки подделки, 430 литров спирта в различных емкостях, а также 2046 пачек сигарет, подавляющее большинство которых без акциза.

По факту хранения и перевозки товаров с поддельными марками акцизного налога начато досудебное расследование.

В рамках уголовного производства следователи Демидовского отделения полиции подготовили ходатайство в суд о наложении ареста на транспортное средство и изъятая продукция. Акцизные марки будут направляться на экспертизу.


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