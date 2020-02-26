Депутаты Харьковского горсовета переименовали проспект Григоренко в честь Жукова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на kh.depo.ua.
Проект решения о переименовании проспекта Григоренко в честь Жукова, как сообщает источник, поставили вне очереди восьмым вопросом. Мэр Харькова Геннадий Кернес, анонсируя обсуждение, заявил, что "сейчас будет жарко".
По поводу переименования в мэрию обратился ряд ветеранских организаций. Также известно, что на сайте мэрии предложение переименования проспекта в честь Жукова поддержало большинство голосовавших. В то же время, депутат Иван Ракич, выступая во время обсуждения, отметил, что переименование проспекта в честь Жукова является нарушением действующего законодательства Украины.
Решение о переименовании поддержали 52 депутата, восемь проголосовали против.
Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени маршала Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
Позже мэрия проиграла суды о переименовании проспекта и организовала общественное обсуждение для переименования.
18 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет в судебном порядке будет отстаивать право назвать проспект Григоренко в честь Жукова. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского горсовета и обязал Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.
В харьковской мэрии считают, что такое решение позволит, в частности, "увековечить победу над нацизмом во Второй мировой войне".
- 13:12 26 февраля У Путина прокомментировали введение Дня сопротивления оккупации Крыма
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная