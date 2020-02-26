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26 февраля 2020, 12:00 4

Депутаты Харьковского горсовета переименовали проспект Григоренко в честь Жукова

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26 февраля 2020, 12:00 4
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Депутаты Харьковского городского совета переименовали проспект имени Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова в ходе сегодняшней сессии
Фото: Харьковский городской совет
Депутаты Харьковского городского совета переименовали проспект имени Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова в ходе сегодняшней сессии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на kh.depo.ua.

Проект решения о переименовании проспекта Григоренко в честь Жукова, как сообщает источник, поставили вне очереди восьмым вопросом. Мэр Харькова Геннадий Кернес, анонсируя обсуждение, заявил, что "сейчас будет жарко".

По поводу переименования в мэрию обратился ряд ветеранских организаций. Также известно, что на сайте мэрии предложение переименования проспекта в честь Жукова поддержало большинство голосовавших. В то же время, депутат Иван Ракич, выступая во время обсуждения, отметил, что переименование проспекта в честь Жукова является нарушением действующего законодательства Украины.

Решение о переименовании поддержали 52 депутата, восемь проголосовали против.

Напомним, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени маршала Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

Позже мэрия проиграла суды о переименовании проспекта и организовала общественное обсуждение для переименования.

18 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что горсовет в судебном порядке будет отстаивать право назвать проспект Григоренко в честь Жукова. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Харьковского горсовета и обязал Кабинет министров утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов.

В харьковской мэрии считают, что такое решение позволит, в частности, "увековечить победу над нацизмом во Второй мировой войне".


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