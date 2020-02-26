В Киеве нашли мертвым известного бизнесмена Леонида Вульфа

Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого

Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого

Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, пишет RegioNews.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство ", - отметил Герман Приступа.

Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Тело Вульфа нашли в коридоре. В руках у него был пистолет-пулемет Скорпион. Здесь же нашли и одну стреляную гильзу.

Следов, указывающих на борьбу, в квартире обнаружено не было. Основная версия следствия - самоубийство.

О погибшем Леонида Вульфа известно, что он был личностью неординарной и очень известной в бизнес-кругах коммерсантов, которые начинали свой бизнес в 90-е годы.

Как сообщает издание Страна, из открытых источников известно, что Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов.

Прибыльный бизнес привлек внимание криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (его в криминальных кругах называли по прозвищу - Святой). Святой для начала просто наехал на Леонида Вульфа и предложил отдавать часть. Тот делиться отказался. И во время одной из разборок Горпинич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец). Затем Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Также, по заявлению самого Вульфа, он в свое время был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они поссорились.

Вадим Шульман последнее время стал известен тем, что подал заявку в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления ФБР расследует уголовное дело.

Также известно, что в конце ноября прошлого года из квартиры Вульфа похитили крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.