12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 11:20 4

В Киеве нашли мертвым известного бизнесмена Леонида Вульфа

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 11:20 4
Читайте також українською мовою
Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого
Известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого

Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, пишет RegioNews.

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство ", - отметил Герман Приступа.

Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Тело Вульфа нашли в коридоре. В руках у него был пистолет-пулемет Скорпион. Здесь же нашли и одну стреляную гильзу.

Следов, указывающих на борьбу, в квартире обнаружено не было. Основная версия следствия - самоубийство.

О погибшем Леонида Вульфа известно, что он был личностью неординарной и очень известной в бизнес-кругах коммерсантов, которые начинали свой бизнес в 90-е годы.

Как сообщает издание Страна, из открытых источников известно, что Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов.

Прибыльный бизнес привлек внимание криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (его в криминальных кругах называли по прозвищу - Святой). Святой для начала просто наехал на Леонида Вульфа и предложил отдавать часть. Тот делиться отказался. И во время одной из разборок Горпинич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец). Затем Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Также, по заявлению самого Вульфа, он в свое время был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они поссорились.

Вадим Шульман последнее время стал известен тем, что подал заявку в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления ФБР расследует уголовное дело.

Также известно, что в конце ноября прошлого года из квартиры Вульфа похитили крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.


самоубийство убийство леонід вульф
В Запорожье возле собственного дома зарезали криминального авторитета
24 февраля 2020, 10:24
На Волыни нашли повешенным сына экс-регионалки
20 февраля 2020, 18:50
Подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева сообщили о подозрении
15 февраля 2020, 15:38
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »