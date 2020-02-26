В Киеве нашли мертвым известного бизнесмена Леонида Вульфа
Эту информацию в комментарии hromadske подтвердил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа, пишет RegioNews.
"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство ", - отметил Герман Приступа.
Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.
Тело Вульфа нашли в коридоре. В руках у него был пистолет-пулемет Скорпион. Здесь же нашли и одну стреляную гильзу.
Следов, указывающих на борьбу, в квартире обнаружено не было. Основная версия следствия - самоубийство.
О погибшем Леонида Вульфа известно, что он был личностью неординарной и очень известной в бизнес-кругах коммерсантов, которые начинали свой бизнес в 90-е годы.
Как сообщает издание Страна, из открытых источников известно, что Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов.
Прибыльный бизнес привлек внимание криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (его в криминальных кругах называли по прозвищу - Святой). Святой для начала просто наехал на Леонида Вульфа и предложил отдавать часть. Тот делиться отказался. И во время одной из разборок Горпинич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец). Затем Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.
Также, по заявлению самого Вульфа, он в свое время был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они поссорились.
Вадим Шульман последнее время стал известен тем, что подал заявку в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления ФБР расследует уголовное дело.
Также известно, что в конце ноября прошлого года из квартиры Вульфа похитили крупную сумму - более 200 тысяч долларов США.
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