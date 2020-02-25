Главным санитарным врачом хотят назначить заместителя главы МОЗ
"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на заместителя министра, который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - рассказал Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает RegioNew.
Он отметил, что видит на должности заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольгу Голубовскую.
Радуцкий выразил надежду, что Кабмин не затянет с этим решением, поскольку это крайне необходимо сегодня.
Голубовская - украинский инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца. С 1 февраля 2020 назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения.
В октябре 2019 Голубовская задекларировала гонорар от фармкомпании, чей препарат хотела включить в закупку. Согласно декларации советника министра здравоохранения, представительство "Еббви Биофармасьютикалз ГмбХ" в 2018 году выплатило ей 72 109 гривен как "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".
Как сообщалось ранее, СНБО Украины предложил Кабмину возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.
Напомним, что в марте 2017 Кабинет министров ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу (постановление № 348 от 29 марта 2017 года).
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