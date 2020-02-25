Журналисты региональных филиалов Общественного вышли на акции протеста
Про це пише RegioNews.
Представители Запорожской, Житомирской, Николаевской, Ужгородского, Ровенской, Кропивницкого, Херсонской филиалов ОАО "НСТУ" вышли на предупредительную акцию протеста "Информационный час", чтобы проинформировать местные общины о рисках для их информационных прав и свобод, и о существенном уменьшении возможности влиять на процессы развития гражданского общества в каждом конкретном регионе.
Опубліковано Аллою Жупанюк Вівторок, 25 лютого 2020 р.
Общую позицию местных медовиков выразила Богдана Трофимьюк, руководитель группы программирования Ровенского филиала ОАО "НСТУ":
"Почему я поддерживаю акцию: вижу угрозу уничтожения общественного вещателя в регионах. Мы были незаангажированные, мы избегали оценочных суждений, мы делали интересные эфиры как на телевидении, так и на радио. Мы стали универсальными солдатами, которые могут быстро и качественно делать свою работу.
Всеукраїнська акція на підтримку регіонального суспільного ТБ і радіо! 25 лютого - 13.00 біля приміщення...Опубліковано Богданою Трофим'юк Понеділок, 24 лютого 2020 р.
Сокращение вещания до часа ограничит доступ к региональной информации слушателей и зрителей определенных категорий, для которых именно радио и телевидение является едва ли не единственным источником информации.
Подчеркиваю: речь НЕ идет о рабочих местах, речь идет об угрозе и препятствование в свободном доступе к региональной информации, противоречащей концепции общественного ".
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