Журналисты региональных филиалов Общественного вышли на акции протеста

Во многих областях Украины журналисты региональных филиалов Общественного устроили акции в поддержку местного радио и телевидения. Работники возмущены сокращением производства собственного контента на региональных телеканалах общественного вещания с трех часов до одного

Во многих областях Украины журналисты региональных филиалов Общественного устроили акции в поддержку местного радио и телевидения. Работники возмущены сокращением производства собственного контента на региональных телеканалах общественного вещания с трех часов до одного

Про це пише RegioNews. Представители Запорожской, Житомирской, Николаевской, Ужгородского, Ровенской, Кропивницкого, Херсонской филиалов ОАО "НСТУ" вышли на предупредительную акцию протеста "Информационный час", чтобы проинформировать местные общины о рисках для их информационных прав и свобод, и о существенном уменьшении возможности влиять на процессы развития гражданского общества в каждом конкретном регионе. Опубліковано Аллою Жупанюк Вівторок, 25 лютого 2020 р. Общую позицию местных медовиков выразила Богдана Трофимьюк, руководитель группы программирования Ровенского филиала ОАО "НСТУ": "Почему я поддерживаю акцию: вижу угрозу уничтожения общественного вещателя в регионах. Мы были незаангажированные, мы избегали оценочных суждений, мы делали интересные эфиры как на телевидении, так и на радио. Мы стали универсальными солдатами, которые могут быстро и качественно делать свою работу. Всеукраїнська акція на підтримку регіонального суспільного ТБ і радіо! 25 лютого - 13.00 біля приміщення... Опубліковано Богданою Трофим'юк Понеділок, 24 лютого 2020 р. Сокращение вещания до часа ограничит доступ к региональной информации слушателей и зрителей определенных категорий, для которых именно радио и телевидение является едва ли не единственным источником информации. Подчеркиваю: речь НЕ идет о рабочих местах, речь идет об угрозе и препятствование в свободном доступе к региональной информации, противоречащей концепции общественного ".

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