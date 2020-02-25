На Закарпатье председателя райсуда отстранили из-за подозрения в коррупции
Как сообщает RegioNews, высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького о временном отстранении председателя одного из районных судов Закарпатской области от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Служителя Фемиды отстраненно на срок досудебного расследования до 8 апреля 2020 года.
Напомним, 5 февраля 2020 года указанного судью разоблачили на "горячем" во время получения 15 тыс. гривен неправомерной выгоды. По информации местных СМИ, речь идет о председатель Межгорского районного суда Антона Гайдура.
Следствием установлено, что судья выразил просьбу предоставить и получил указанную сумму средств от физического лица за удовлетворение гражданского иска.
Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, в Запорожской области задержали полицейских, что брали взятки у "черных риелторов".
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