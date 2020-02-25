В Запорожской области задержали полицейских, бравших взятки у "черных риэлторов"

В Запорожье СБУ уличила полицейских в вымогательстве денег от фигурантов уголовных дел

Фото: СБУ

В Запорожье СБУ уличила полицейских в вымогательстве денег от фигурантов уголовных дел

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, сообщает RegioNews.

Правоохранители разоблачили деятельность должностных лиц Нацполиции из нескольких регионов, подозреваемых в вымогательстве средств от фигурантов уголовных производств.

По предварительной версии следствия, советник начальника ГУ Нацполиции Днепропетровщины и начальник сектора превенции одного из райотделов полиции Запорожской области наладили схему вымогательства денег от лиц, причастных к незаконному завладению имуществом граждан.

Советника задержали в Запорожье во время получения от жены одного из "черных риэлтеров" $3700 – части обусловленной суммы, за не привлечение ее мужа к уголовной ответственности. Одновременно в Приморске был задержан начальник сектора.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос касательно объявления задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.