Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Как сообщает RegioNews , противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.
Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 24 февраляСитуация на востоке страны на 24 февраля 2020 года по данным СНБО Украины, пресс-центра ООС, Министерства обороны, журналистов и волонтеров. 24 февраля 2020, 14:10
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Талаковки - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям:
рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;
в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска с 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет.
- 09:45 25 февраля Дело Гандзюк: защита Левина обжалует решение об экстрадиции
- 09:25 25 февраля Ураган в Запорожской области: поваленные деревья и "вырваные" балконы
- 09:05 25 февраля Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных
- 08:45 25 февраля Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
- 08:25 25 февраля В Одесской области горит национальный природный парк
- 08:11 25 февраля Из-за стрельбы в Днепре трое человек ранены
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов