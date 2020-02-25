Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщает RegioNews , противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует штаб ООС.

Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 24 февраляСитуация на востоке страны на 24 февраля 2020 года по данным СНБО Украины, пресс-центра ООС, Министерства обороны, журналистов и волонтеров. 24 февраля 2020, 14:10

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Талаковки - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям:

рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;

в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска с 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет.