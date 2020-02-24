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24 февраля 2020, 17:30 10

В Германии автомобиль въехал в толпу, 15 человек ранены

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24 февраля 2020, 17:30 10
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В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения
В Германии в городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате этого 15 человек, включая детей, получили ранения

По данным полиции, водитель автомобиля арестован, пишет RegionNews.

Намеренно ли водитель въехал в толпу, на данный момент неизвестно. Однако свидетели утверждают, что водитель объехал барьер во время шествия, а затем набрал полный газ в толпе, сообщает HNA.

Мэр Фолькмарсена Хартмут Линнекугель и окружной доктор Рейнхард Кубат находятся на месте. Городской пожарный инспектор Кай Вибуш, который принимал участие в карнавальном шествии с несколькими пожарными, сразу же взял на себя координацию.

На месте работают десятки бригад скорой помощи. Также там приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.


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